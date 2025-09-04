Verano ecológico: 10 consejos prácticos para cuidar el medio ambiente y tu salud

La Organización Mundial de la Salud ha realizado un estudio sobre la calidad del aire urbano que ha demostrado que aproximadamente la mitad de las personas está expuesta a niveles de contaminación alarmantes.

Es por ello que federaciones de asociaciones de protección de la naturaleza han puesto en marcha una campaña informativa con consejos para las buenas prácticas medioambientales en época estival.

De esta forma, se pretende informar a las personas sobre cómo proteger el medio ambiente de forma práctica, con acciones diarias:

Consumir productos frescos, frutas y verduras. Para lavarlos no debes usar el grifo, sino un bol o recipiente amplio; de esta forma podrás ahorrar aproximadamente 10 litros de agua.

Dúchate en lugar de bañarte. Es más efectivo para combatir el calor estival: darse una ducha consume por lo menos 60 litros menos de agua que llenar la bañera.

Instala toldos y persianas exteriores en las ventanas para reducir la necesidad de utilizar la climatización eléctrica.

Es preferible usar un ventilador en lugar del aire acondicionado; conseguirás reducir la sensación de temperatura entre 3 y 5 grados y, además, consumirás mucha menos electricidad. Si ya tienes el aire acondicionado instalado, procura que no baje de 20 ºC. Ten en cuenta que, por cada grado que bajes, tendrás un incremento del 8% en el consumo eléctrico.

Si en tu casa tienes jardín o terraza con plantas, riega temprano por la mañana o a última hora de la tarde para evitar una evaporación excesiva. Aprovecha el agua de lluvia: recógela y reutilízala.

Si estás en el campo, no dejes ningún desperdicio. Si sales de excursión, lleva siempre contigo una bolsa para guardar la basura y poder dejarla donde corresponde.

Algunas asociaciones protectoras de la naturaleza han puesto en marcha este “Verano ecológico”, conjuntamente con la Federación de Asociaciones Conocer y Proteger la Naturaleza, para proteger el medio ambiente entre todos.