Viaje de egresados marcado por un acto antisemita

Un video que se viralizó recientemente muestra a un grupo de alumnos de la Escuela Humanos de Canning, durante un viaje de egresados en Bariloche, entonando canciones con contenido antisemita dentro de un micro. En las imágenes se distingue, además, a un coordinador del grupo, que sería empleado de la empresa organizadora Baxxter, sumándose a los cánticos.

La frase más repetida, “Hoy quemamos judíos”, generó inmediata repulsa en redes sociales y en distintos ámbitos públicos. Según la información disponible, las imágenes corresponden al 10 de septiembre, fecha en la que se realizó el viaje. Tras la difusión del material, se abrió un debate sobre responsabilidades institucionales, la supervisión de las empresas organizadoras de viajes y la conducta de los adultos a cargo de menores.

Organizaciones y autoridades locales reclamaron aclaraciones y medidas ante el episodio, que reaviva la discusión sobre la presencia de expresiones de odio en ámbitos educativos y recreativos y la necesidad de políticas de prevención y sanción frente a conductas discriminatorias.