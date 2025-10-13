Este domingo se llevaron a cabo las elecciones del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio, seccional Tucumán, donde, tras una campaña marcada por la intensidad política y la concurrencia masiva de afiliados en toda la provincia, la Lista Roja, encabezada por Serafín Páez y Oscar Cano, se impuso sobre las demás listas opositoras, consolidando así su conducción para el próximo período y abriendo un nuevo capítulo en la representación gremial local.

Resultados oficiales