Duro cruce entre los abogados de Julieta Prandi y su exmarido en medio del juicio por abuso sexual

En el inicio del juicio oral por abuso sexual con acceso carnal agravado contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, se vivió un momento de máxima tensión entre los abogados de ambas partes a la salida del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana. La disputa, cargada de acusaciones cruzadas y reclamos legales, se dio frente a las cámaras y micrófonos de los medios presentes.

“Hay algo que se llama verdad y hay algo que se llama mentira. No mienta delante de los medios”, lanzó Javier Baños, abogado de Prandi, en un fuerte cruce con Claudio y Tomás Nitzcamer, nuevos representantes legales del acusado. El defensor de la modelo remarcó que “Contardi está siendo juzgado por abuso sexual agravado, y eso no tiene absolutamente nada que ver con los acuerdos matrimoniales que ustedes pretenden instalar”.

Antes de que comenzara la audiencia, el tribunal —integrado por los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar— rechazó un pedido de nulidad presentado por la defensa de Contardi, que además solicitó un cambio en la modalidad del juicio para que sea por jurado popular.

Pero la tensión no quedó adentro de la sala. En la puerta del juzgado, Baños cuestionó duramente a la defensa del acusado. “¿Por qué no se sometió a ninguna pericia psicológica? ¿Por qué no aceptó una pericia psiquiátrica? ¿Por qué no quiso declarar ni contestar preguntas?”, increpó, sin obtener respuestas concretas, más allá de un escueto “eso es falso” por parte de Nitzcamer.

La tensión creció cuando Baños apuntó: “¿Por qué cambiaron cuatro veces de abogado en menos de una semana? Es una locura lo que hicieron. ¿Por qué intentaron por todos los medios evitar que se lleve a cabo este juicio? ¿Por qué quieren impedir que se escuchen a los testigos?”

El testimonio de Julieta Prandi

Luego de declarar ante el tribunal, Julieta Prandi se retiró sin hablar con la prensa, pero su abogado compartió detalles de su testimonio. “Hace 30 años que trabajo en esto. Fui fiscal durante 15 años. Vi muchas cosas, pero la verdad… fue desgarrador”, resumió Baños visiblemente conmovido.

Según reveló el diario La Nación, los hechos denunciados comenzaron en 2008, cuando Prandi retomó el vínculo con Contardi, con quien había tenido una relación años antes. “Volvió como un amigo, más amable, empático. Yo estaba en un estado de vulnerabilidad. Cuando me quise acordar, ya estábamos de novios”, relató la actriz durante la audiencia.

En 2011 nació Mateo, su primer hijo, y en 2015, Rocco. Fue entonces, según su testimonio, cuando comenzaron los abusos sexuales. “Yo era su esposa y lo tenía que hacer”, dijo Prandi sobre las situaciones de sometimiento que vivía dentro del matrimonio.

A lo largo de su declaración, la conductora describió un contexto de control absoluto ejercido por su exmarido: aislamiento, manipulación y vigilancia constante. Vivían en Escobar, alejados de su entorno familiar, junto a una mujer que —según Prandi— actuaba como “carcelera”. “Le pasaba informes de todo. Yo no tenía vida”, aseguró. “Cuando él llegaba, se me cerraba la garganta. No podía respirar.”

Julieta logró irse de la casa con sus hijos en febrero de 2019, con la ayuda de una abogada y un préstamo. “No tenía cómo pagar el colegio de los chicos. Él había alquilado mi casa y cobrado el alquiler por adelantado. Yo no tenía plata”, concluyó.