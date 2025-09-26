Vientos fuertes podrían afectar a Tucumán: emitieron alerta amarilla
Mira los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Alerta amarilla por fuertes vientos
Vientos intensos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en zonas serranas. A partir de la tarde o noche del viernes 26, progresivamente de sur a norte en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 100 km/h. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h. A partir de la noche del viernes 26, en la zona precordillerana los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por las autoridades.
- Prepará una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.