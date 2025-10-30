Desde 2021, la organización criminal brasileña Comando Vermelho montó en Argentina una trama de operaciones financieras y logísticas que, según investigaciones judiciales, apuntó al lavado de activos, el contrabando y el uso de criptoactivos para canalizar recursos ilícitos por miles de millones de pesos. El entramado, que habría movido cifras que las pesquisas estiman en centenas de millones de dólares, empleó diferentes estrategias para integrar el país a su circuito transnacional de financiación.

Según las causas abiertas en la Justicia Federal, la banda aprovechó propiedades en zonas de alto poder adquisitivo —como Nordelta y Palermo— y localidades fronterizas —como Santo Tomé— como emplazamientos para sus actividades. Los investigadores describieron una estructura que combinó viajes con apariencia turística, empresas de fachada y transferencias en monedas digitales para integrar ingresos derivados del narcotráfico a la economía formal.

En 2024 se produjo la detención en Córdoba de Diego Hernán Dirisio, acusado de suministrar armamento al Comando Vermelho. El operativo que derivó en su aprehensión se desarrolló en el barrio Cerro de las Rosas, durante un partido de pádel en el que participaba junto a su pareja, Julieta Vanessa Nardi, también requerida por la justicia brasileña. Ambos quedaron detenidos en la provincia a la espera de los trámites de extradición a Brasil y Paraguay, que habían emitido pedidos de captura internacionales.

El arribo del Comando Vermelho a territorio argentino se contextualiza tras una serie de operativos y golpes policiales en Río de Janeiro a partir de 2021, momento en que una fracción de la organización desplazó parte de su infraestructura al exterior. Allí habrían montado un sistema para blanquear y financiar operaciones que combinó mecanismos tradicionales —como el ingreso de dinero en efectivo a través de viajes— con esquemas contemporáneos, entre ellos la compra y transferencia de criptoactivos.

En septiembre de 2023, la Justicia Federal desarticuló una célula que funcionaba con la fachada de un programa educativo binacional. Las indagaciones consignaron que desde Brasil se organizaban viajes hacia Argentina para transportar efectivo producto del narcotráfico que, posteriormente, era depositado en “cuevas financieras” de la ciudad de Buenos Aires. Con esos fondos, la organización invertía en bienes inmuebles y constituía empresas pantalla destinadas a dar apariencia lícita a recursos ilícitos.

Durante los allanamientos realizados en una mansión de Nordelta y en oficinas de Palermo, las fuerzas secuestraron sumas en efectivo —en pesos, dólares, euros y reales— y documentación que, según la investigación, acreditaba centenares de operaciones con criptoactivos por un monto total estimado en cientos de millones de dólares. Parte de los recursos también habría sido blanqueada a través del contrabando de metales ferrosos hacia Estados Unidos y mediante inversiones en tierras rurales y pistas clandestinas en la región de Santo Tomé, próxima a la frontera con Brasil.

Los imputados que aceptaron procesos abreviados recibieron condenas que oscilaron entre tres y ocho años de prisión y multas cuyo monto fue fijado en miles de millones de pesos. No obstante, los investigadores advirtieron que la organización mantiene estructuras de apoyo y canales de financiamiento en el país, lo que plantea desafíos adicionales para la investigación y la recuperación de activos.

En Brasil, las repercusiones del conflicto entre las fuerzas de seguridad y el Comando Vermelho se manifestaron en operativos que derivaron en un balance de víctimas elevado, con centenares de fallecidos en enfrentamientos en favelas de Río de Janeiro. La respuesta del gobierno federal incluyó el envío de autoridades del ministerio de Justicia y de la Policía Federal para coordinar acciones con las fuerzas locales ante la escalada de violencia.

Expertos consultados en Argentina destacan que la presencia de organizaciones criminales transnacionales encuentra ecos en problemáticas estructurales: ausencia de presencia estatal en zonas vulnerables, deficiencias en presupuestos y equipamiento de las fuerzas, y la persistencia de economías informales que facilitan el ingreso de capitales ilícitos. Para el exjefe de la Administración para el Control de Drogas, Abel Reynoso, la consolidación de circuitos delictivos se nutre tanto de condiciones sociales como de fallas institucionales que requieren respuestas integrales.

Reynoso advirtió sobre los límites de las soluciones basadas exclusivamente en la represión: sostuvo que la violencia por sí sola no resolverá el problema del narcotráfico y que hacen falta políticas coordinadas que incluyan prevención, desarrollo social, adecuada dotación de recursos a las fuerzas y mecanismos eficaces de control penitenciario. En ese sentido, la lucha contra organizaciones como el Comando Vermelho demanda gobernanza regional y cooperación internacional para desarticular redes financieras, recuperar activos y reducir la capacidad operativa de estas agrupaciones.

El caso expone, en definitiva, la complejidad de enfrentar estructuras criminales transnacionales que combinan violencia, sofisticación financiera y arraigo local, y subraya la necesidad de acciones judiciales y administrativas sostenidas en el tiempo para restablecer el control estatal y prevenir la reinserción de estos circuitos ilícitos en la economía formal.