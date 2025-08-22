Virginia Gallardo le contestó al senador Mayans: "A mí no me mueve la plata"

En un mano a mano con Belén Ludueña en Mujeres argentinas (eltrece), Virginia Gallardo habló sobre su candidatura a diputada por Corrientes en las próximas elecciones y lloró tras responder sobre las críticas que le hizo un senador.

José Mayans había insultado a la panelista durante una sesión en el Senado, un tema que Gallardo no eludió. La exbailarina fue tajante contra el político.

“Un gusto, Mayans, porque tampoco lo conocía, no soy de la política. No soy como usted, señor Mayans, porque a mí no me mueve la plata, no me movió nunca, y es lo que están queriendo utilizar en mi contra. No le va a salir porque no pedí un peso”, aseguró.

Gallardo expresó que su intención no es “ganar nada” con la política y cuestionó los insultos que recibió de parte de Mayans en una de las sesiones del Congreso. “Lo triste y tonto es que usted sí viviendo de la política no sepa que soy candidata a diputada y no a senadora. De ahí para abajo, porque ni hablar de la educación que maneja. Lo único que están haciendo desde el lunes es mandándome a estudiar”, afirmó.

La panelista se defendió que la cuestionaran por su paso por el Bailando por un sueño en el que trascendió y se hizo famosa. “Detrás de ese Bailando que todos me quieren enrostrar había un sueño casualmente atrás. No era ser famosa, era generalmente un sueño benéfico”, indicó.

Lo más fuerte de la charla llegó cuando se emocionó al recordar cómo fueron sus orígenes en Corrientes. En ese momento se acordó de su familia y de cómo hicieron esfuerzos para sobrevivir en una época difícil.

“Vengo de una familia humilde y a mucha honra. Se rompieron el alma para que yo estudie, no pudieron darme más que una educación de colegio y yo desde que tengo uso de razón salí a la vida a trabajar para pagarme mis estudios. Estudié siete años en inglés; música en un conservatorio; dibujo, pintura, baile; estudié en la facultad y dejé en tercer año de ciencias económicas porque me salió esta oportunidad. ¿Mirá si no va a ser válido venir a bailar en ese momento por un comedor? Para mí era una oportunidad como lo es esta", cerró.

Cómo fue el insulto de José Mayans a Virginia Gallardo

El senador José Mayans insultó a Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por Corrientes, durante la sesión de este jueves en la Cámara Alta.

Luego de que los legisladores aprobaran un nuevo aumento de sueldo que los llevará a cobrar un salario bruto superior a los $10,2 millones, el jefe del bloque de Unión por la Patria aprovechó parte de su discurso para insultar a Gallardo: la trató de “tonta y estúpida”.

“Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar $10 millones. ¿Cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice, en una mesa tradicional, que quiere ganar $9 millones. La verdad, es una tonta y una estúpida porque le digo desde ya, que si cree que va a venir acá para ganar esa plata, acá no se gana esa plata, que se comió la mentira del Presidente”, exclamó Mayans.

Luego, Gallardo le contestó a través de las redes. “Más tonto y estúpido, señor Mayans, es no saber que soy candidata a diputada y no a senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera", lanzó en su cuenta de X.

Además, le reclamó por sus insultos. “Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico, tratando así a una mujer que podría ser su hija. Después, me mandan a estudiar a mí”, completó. /TN