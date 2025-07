YPF se retira del agro: Marín redefine el rumbo de la petrolera y pone el foco en el negocio energético

Con su estilo frontal y sin rodeos, Horacio Marín, presidente de YPF, confirmó en la Exposición Rural de Palermo un giro estratégico para la petrolera estatal: la compañía se desprenderá del manejo operativo de YPF Agro.

La decisión, que ya circulaba en el ámbito agroindustrial, fue oficializada durante el panel “Desafíos estructurales para potenciar los modelos de negocios en un contexto de economía de mercado”, moderado por Cecilia Boufflet.

“Nos falta la aprobación del directorio, pero después vamos a salir a una licitación de YPF Agro. YPF no tiene know how del agro. ¿A mí me ven con conocimiento de soja?”, bromeó Marín, dejando en claro que la petrolera quiere volver a concentrarse exclusivamente en su negocio principal: explorar, producir, refinar y comercializar hidrocarburos.

La idea es conformar una empresa mixta, en sociedad con un actor estratégico del sector agroindustrial, que se encargue de la operación de YPF Agro.

“La vamos a licitar para que alguien del agro maneje esa compañía, no YPF”, señaló. La marca YPF Agro se mantendría, pero el control operativo quedaría en manos privadas bajo un esquema 50/50.

"No más pagos con soja ni ketchup"

Consultado sobre si se trataba de una venta o una concesión, Marín fue tajante:

“Más que concesionar, la idea es hacer una empresa mixta. Nosotros dejamos la marca, nos compran el gasoil y nos pagan. No quiero más que me paguen con chupetines, con ketchup o con soja. Siempre pierdo plata con eso”.

Marín explicó que YPF no cuenta con las capacidades técnicas ni el conocimiento para desenvolverse en un sector tan específico y complejo como el agro.

“Como no quiero saber de eso, se lo doy a alguien que sepa. Y como hicimos todo el efecto comercial durante 20 años, nos merecemos ganar plata por eso”, argumentó. También adelantó que la empresa mantendría participación en las utilidades del nuevo esquema y que supervisará su funcionamiento. “Seguramente vamos a meter al CFO, porque es bueno estar adentro de todo y que nadie te cague”, lanzó, fiel a su estilo provocador.

Una petrolera más enfocada

La salida de YPF Agro marca un cambio profundo en la estrategia de negocios de la petrolera. Marín busca eficiencia, rentabilidad y foco en el core business, y alejarse de áreas donde la empresa no tiene ventaja competitiva.

“Somos una marca muy fuerte que tiene muchos negocios, y queremos dedicarnos a lo que sabemos hacer bien”, resumió.

Biocombustibles bajo la lupa

En su exposición, Marín también se refirió a los biocombustibles, dejando definiciones que generaron controversia en el sector.

“El biodiésel genera más problemas en los motores que el bioetanol. Si las automotrices dicen que el motor no aguanta, hay que bajar un cambio”, señaló, y advirtió que los niveles de corte obligatorio en Argentina ya son más altos que en Europa, por lo que se mostró poco dispuesto a incrementarlos.

Un giro con impacto

El anuncio de la salida de YPF del negocio agroindustrial ya genera inquietud en el sector, especialmente por el futuro del abastecimiento de combustibles y servicios integrados que ofrecía YPF Agro.

Pero para Marín, el camino está claro: simplificar la estructura, enfocarse en lo esencial y dejar de perder dinero.