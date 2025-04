En su programa de televisión, la conductora anunció de manera clara y directa el fin de su relación con el presidente de la Nación. Este anuncio, realizado en el marco de su programa "Empezar el día" en Ciudad Magazine, fue presentado como un acuerdo mutuo y consensuado, lo que añade un matiz de madurez a la situación.

Yuyito comenzó su intervención con una declaración contundente: "quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, hemos decidido terminar, y esto es consensuado". Sus palabras marcan un cambio significativo en su vida personal, que había sido objeto de interés público desde que comenzaron su romance.

La decisión de hacer público el final de su relación se justifica, según ella, por el deseo de ser transparente con su audiencia después de haber compartido casi un año juntos. A lo largo de su discurso, la conductora enfatizó que la relación había sido positiva y que ambos se encontraban en buenas condiciones después de la ruptura. "Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez", afirmó, intentando tranquilizar a quienes seguían la situación con preocupación.

Sin embargo, también se mostró reacia a entrar en detalles sobre los motivos de su separación, dejando claro que no ofrecería explicaciones adicionales. “Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me van a esperar 200 millones de micrófonos, sepan que no tengo nada para decir”, dijo la conductora.

En un giro emotivo, Yuyito expresó su gratitud por el tiempo compartido con Milei, describiendo su relación como "hermosa" y manifestando su agradecimiento a Dios por lo vivido. "Fue una hermosa relación, hermosísima, agradecida a Dios por eso", concluyó, lo que sugiere que, a pesar del final, queda un sentimiento positivo de lo que fue su vínculo.

Este anuncio llega en un momento en que Yuyito había estado celebrando su relación en pantalla. Apenas dos semanas antes, durante el estreno de la segunda temporada de su programa, había dedicado palabras de amor a Milei, manifestando su afecto de manera abierta y sincera. En esa ocasión, la conductora no dudó en expresar su amor con frases emotivas, destacando la importancia de su relación en su vida.