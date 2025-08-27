Este miércoles por la tarde, Máster Inmobiliaria e Icon Developers entregaron las llaves de los departamentos de la primera torre de Alta Vista Park, en Yerba Buena. Se trata de la primera edificación de cinco proyectadas en la zona de la calle Mendoza al 2800, en el pedemonte tucumano, una intervención que reconfigura la relación entre la vida en altura y el entorno suburbano.

El desarrollo forma parte de una tendencia que algunos llaman «viviendas de altura en barrios cerrados»: complejos residenciales de departamentos ubicados dentro de comunidades privadas que ofrecen servicios, seguridad y amenidades en un entorno controlado. La fórmula combina la verticalidad propia de la ciudad con los atributos que históricamente asociamos a los barrios cerrados: privacidad, gestión de espacios comunes y vigilancia permanente.

El proyecto de Alta Vista Park —y propuestas similares que hoy proliferan en distintos cinturones metropolitanos— responde a demandas concretas. En primer lugar, la búsqueda de seguridad integral y acceso controlado: torres y perímetros con personal de vigilancia generan una sensación de protección que muchos compradores priorizan. En segundo lugar, la oferta de amenities: piscinas, gimnasios, espacios verdes y salones comunes que amplifican la experiencia residencial y funcionan como ámbitos de convivencia.

Además, la construcción en altura optimiza el uso del suelo en terrenos que, por su ubicación cercana a la ciudad pero con valores de suelo crecientes, requieren soluciones de densificación. Los edificios permiten multiplicar unidades habitacionales sin sacrificar —en términos publicitarios— el acceso a servicios y áreas recreativas, ofreciendo departamentos más compactos pero pensados para la funcionalidad cotidiana.

En ese marco, la vida comunitaria se convierte en un atributo central: los proyectos diseñan espacios para el encuentro entre vecinos, desde plazas internas hasta clubhouses, promoviendo relaciones sociales que antes se buscaban en barrios con lotes individuales. La propuesta, entonces, no solo reconfigura el hábitat físico sino también las expectativas sobre el modo de habitar: menos metros privados, más infraestructura compartida.

Este modelo ha ganado tracción, especialmente en ciudades donde la presión sobre el suelo y las nuevas preferencias de vivienda empujan hacia soluciones mixtas. Emprendimientos publicitados en zonas como Tigre muestran la intención de replicar ese esquema: ofrecer la seguridad y la cohesión de un barrio privado en un formato vertical y moderno, apuntando a consumidores que valoran comodidad, eficiencia y servicios integrados.

La entrega de Alta Vista Park anticipa, sin embargo, interrogantes habituales en estos desarrollos: la convivencia entre el proyecto y el tejido local, la gestión real de los espacios comunes una vez finalizada la preventa y la sustentabilidad a mediano plazo de modelos que combinan densidad y servicios. Más allá de esos desafíos, el hecho es que la fórmula seduce a un segmento del mercado que prioriza vivir en entornos controlados sin renunciar a la practicidad que ofrece la vivienda en altura.

Así, la primera torre de Alta Vista Park inaugura una etapa concreta de un fenómeno más amplio: la adaptación de conceptos residenciales tradicionales a las demandas actuales de seguridad, eficiencia y comunidad, en un paisaje urbano que continúa transformándose en las afueras de las grandes ciudades argentinas.