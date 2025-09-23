¿Abren las oficinas de la ANSES Tucumán este miércoles 24 de septiembre?
Este miércoles 24 de septiembre, la ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que todas las delegaciones de la provincia estarán cerradas en conmemoración de la Batalla de Tucumán.
Por tal motivo, no se otorgaron turnos y la atención se retomará de manera habitual el jueves 25.