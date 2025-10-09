ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este jueves 9 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al décimo mes de 2025. Este jueves 9 de octubre realiza el pago de las jubilaciones que no superan un haber mínimo, las PNC (Pensiones No Contributivas), la AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otras prestaciones.

En el décimo mes del año, a las prestaciones sociales de la ANSES se les aplica una suba del 1,88%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hacen mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este jueves 9 de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 1 y 2.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1 y 2.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de octubre al 10 de noviembre.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de documento, del 9 de octubre al 10 de noviembre.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación pueden consultar el calendario de octubre 2025 de la ANSES.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se publica cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: