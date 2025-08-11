La ANSES informa el cronograma de pagos completo para este lunes 11 de agosto de 2025 para jubilaciones, pensiones, prestaciones del SUAF y otros pagos.

El organismo previsional publicó el calendario detallado que establece cuándo y cómo se efectuarán los pagos correspondientes a cada grupo beneficiario, asegurando la correcta recepción de los fondos en las fechas estipuladas. Es fundamental que los titulares consulten su fecha asignada para evitar demoras o inconvenientes.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En agosto, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este lunes 11 de agosto

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 1.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de agosto al 10 de septiembre.

Con el aumento del 1,62% y el bono de refuerzo, la jubilación mínima asciende este mes a $384.305,37. El bono de $70.000 fue confirmado tras el veto presidencial al aumento adicional, y se pagará también de manera proporcional a quienes perciban más del haber mínimo.

Asimismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor se eleva a $251.444,30, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez alcanzan los $220.013,76. Por último, la Pensión para Madres de 7 hijos se equipara con la mínima, por lo que también recibirán $384.305,37.