ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 11 de agosto
Quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social
La ANSES informa el cronograma de pagos completo para este lunes 11 de agosto de 2025 para jubilaciones, pensiones, prestaciones del SUAF y otros pagos.
El organismo previsional publicó el calendario detallado que establece cuándo y cómo se efectuarán los pagos correspondientes a cada grupo beneficiario, asegurando la correcta recepción de los fondos en las fechas estipuladas. Es fundamental que los titulares consulten su fecha asignada para evitar demoras o inconvenientes.
Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.
En agosto, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Quiénes cobran este lunes 11 de agosto
- Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 1.
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de agosto al 10 de septiembre.
Con el aumento del 1,62% y el bono de refuerzo, la jubilación mínima asciende este mes a $384.305,37. El bono de $70.000 fue confirmado tras el veto presidencial al aumento adicional, y se pagará también de manera proporcional a quienes perciban más del haber mínimo.
Asimismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor se eleva a $251.444,30, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez alcanzan los $220.013,76. Por último, la Pensión para Madres de 7 hijos se equipara con la mínima, por lo que también recibirán $384.305,37.