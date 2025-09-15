ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 15 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al noveno mes de 2025. Este lunes 15 de septiembre se realiza el pago de las jubilaciones que no superan el haber mínimo, las PNC (Pensiones No Contributivas), la AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otras prestaciones.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En septiembre, a las prestaciones sociales de la ANSES se les aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,90%. Cabe aclarar que, para este tipo de ajustes que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este lunes 15 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 5.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 3.

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se publica cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: