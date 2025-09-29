ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 29 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al noveno mes de 2025. Este lunes 29 de septiembre realiza el pago de varias asistencias.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En septiembre, a las prestaciones sociales de la ANSES se les aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,90%. Cabe aclarar que, para este tipo de ajustes que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este lunes 29 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de septiembre al 10 de octubre.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de DNI, del 9 de septiembre al 10 de octubre.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se publica cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la ANSES.

Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la prestación).

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en octubre

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan: