ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 8 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en septiembre de 2025, de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.

En el noveno mes del año, a las prestaciones sociales de la ANSES se les aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que, para este tipo de ajustes que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento de los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este lunes 8 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, hasta el 10 de septiembre.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se publica cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: