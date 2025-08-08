ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este viernes 8 de agosto

La ANSES informa el cronograma de pagos completo para este viernes 8 de agosto de 2025 para jubilaciones, pensiones, prestaciones del SUAF y otros pagos.

El organismo previsional publicó el calendario detallado que establece cuándo y cómo se efectuarán los pagos correspondientes a cada grupo beneficiario, asegurando la correcta recepción de los fondos en las fechas estipuladas. Es fundamental que los titulares consulten su fecha asignada para evitar demoras o inconvenientes.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En agosto, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este viernes 8 de agosto

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 0.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de agosto al 10 de septiembre.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: