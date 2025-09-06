ANSES depositará los haberes de septiembre con aumento: cuáles son los montos actualizados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un aumento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones para septiembre 2025. Este ajuste se aplicó según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio y beneficia a todos los titulares de prestaciones. Los montos actualizados ya están disponibles según el calendario de pagos establecido por terminación de DNI.

El organismo mantiene vigente el programa Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este beneficio complementario no requiere trámites adicionales y se deposita en las mismas fechas establecidas para cada prestación.

Aumento en las prestaciones de ANSES en septiembre 2025

Los nuevos montos de las asignaciones familiares para septiembre 2025 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.745

Asignación Familiar por Hijo: $57.549

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Para las jubilaciones y pensiones, los valores actualizados son:

Jubilación mínima: $390.277,17

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02

Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17

El bono de $70.000 se acredita automáticamente a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 reciben un monto parcial para completar su ingreso hasta los $390.277,17.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

El cronograma de pagos para septiembre 2025 sigue la distribución habitual según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2