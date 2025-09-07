ANSES pagará un bono extra en septiembre 2025: quiénes pueden cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó que en septiembre de 2025 se acreditará un bono extra de $70.000 destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cumplan con una condición específica: percibir un haber menor a $390.277,17, suma que resulta de adicionar la jubilación mínima al monto del bono.

Este refuerzo previsional tiene como objetivo mitigar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores. En septiembre, todos los haberes suben un 1,9% conforme al índice de inflación de julio, en línea con la nueva fórmula de movilidad.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones

Con el aumento mensual, así quedan los haberes para este mes:

Jubilación mínima: $320.277,17

$320.277,17 Jubilación máxima: $2.155.162,17

$2.155.162,17 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74

$256.221,74 PNC (Pensión No Contributiva): $224.194,02

$224.194,02 Con el bono incluido, los beneficiarios que califiquen recibirán:

los beneficiarios que califiquen recibirán: Jubilación mínima + bono: $390.277,17

$390.277,17 PUAM + bono: $326.221,74

$326.221,74 PNC + bono: $294.194,02

El calendario de la ANSES en la semana del 8 al 12 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas