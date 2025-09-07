ANSES pagará un bono extra en septiembre 2025: quiénes pueden cobrarlo
El organismo previsional confirmó un aumento del 1,9 % y un bono de $70.000 para un grupo específico de beneficiarios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó que en septiembre de 2025 se acreditará un bono extra de $70.000 destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cumplan con una condición específica: percibir un haber menor a $390.277,17, suma que resulta de adicionar la jubilación mínima al monto del bono.
Este refuerzo previsional tiene como objetivo mitigar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores. En septiembre, todos los haberes suben un 1,9% conforme al índice de inflación de julio, en línea con la nueva fórmula de movilidad.
Montos actualizados de jubilaciones y pensiones
Con el aumento mensual, así quedan los haberes para este mes:
- Jubilación mínima: $320.277,17
- Jubilación máxima: $2.155.162,17
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74
- PNC (Pensión No Contributiva): $224.194,02
- Con el bono incluido, los beneficiarios que califiquen recibirán:
- Jubilación mínima + bono: $390.277,17
- PUAM + bono: $326.221,74
- PNC + bono: $294.194,02
El calendario de la ANSES en la semana del 8 al 12 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: 12 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.