La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció modificaciones en los requisitos para acceder al bono extraordinario de $70.000 que se pagará en septiembre a jubilados y pensionados.

El ajuste responde al incremento del 1,9% en los haberes previsionales, aplicado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Con esta actualización, la jubilación mínima pasó a ser de $320.277,17, cifra que incide directamente en los criterios de elegibilidad para cobrar el beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al bono?

El bono previsional de septiembre está destinado a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más.

Cambios en los requisitos para cobrar el bono

El monto del bono de septiembre varía según los haberes.

Cobro total del bono ($70.000): para quienes perciban haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima de $320.277,17.

Cobro proporcional: para quienes tengan ingresos superiores a la mínima pero menores a $390.277,17. En estos casos, el bono se ajustará para que el ingreso final alcance esa cifra.

Cuánto cobran en septiembre los beneficiarios