La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un nuevo aumento en los montos de las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares para trabajadores, monotributistas y beneficiarios del sistema previsional en todo el país. Días atrás, el Gobierno había publicado en el Boletín Oficial el pago del habitual bono de $70.000.

La reciente actualización, oficializada por medio de la resolución 297/2025, se da tras el veto que el presidente Javier Milei logró mantener con el apoyo de algunos gobernadores hace dos semanas en la Cámara de Diputados. Con esta victoria, frenó la ley que incrementaba un 7,2% todas las jubilaciones y pensiones; y evitó una norma que, según los análisis del Gobierno, ponía en riesgo las cuentas fiscales.

De esta manera, los valores de las jubilaciones actualizados impactarán en quienes perciban las prestaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, maternidad, nacimiento, adopción y matrimonio, manteniéndose así los valores en línea con la evolución inflacionaria reflejada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que refleja un incremento del 1,90%.

Según estos datos, las personas incorporadas al régimen —incluidos trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas y perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo— verán reflejada una suba en sus haberes desde los nuevos pagos de septiembre.

La ANSES subrayó que el tope de ingresos máximos para acceder a las nuevas escalas sigue rigiendo. Si un integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.359.258, el grupo pierde el derecho a cobrar asignaciones, independientemente de que la suma total de ingresos familiares no supere el valor máximo permitido. Así lo establece el artículo 4 de la resolución.

¿Cuánto cobro ANSES jubilados?

Los adultos mayores y pensionados también verán el aumento por movilidad y, en caso de cobrar la mínima, recibirán el bono de $70.000 que el Gobierno decidió renovar y mantener congelado.

Tras la actualización, los ingresos previsionales se conforman de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000).

PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000).

Madres con siete hijos o más (PNC): $390.277,17.

Jubilación máxima: $2.155.162,17.

De esta forma, los sectores más vulnerables obtienen el monto adicional en su totalidad, mientras que los haberes más altos perciben solo el incremento del 1,90%.