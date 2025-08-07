Con aumento confirmado, de cuánto es la AUH en agosto 2025

Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) verán en el mes de agosto un incremento en la prestación del 1,62%, que coincide con el más reciente índice de inflación.

De esta forma,en agosto se aplica una suba del 1,62%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el sexto mes del año, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsionalse toman los porcentajes de incrementocon dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 13 años y constituye una de las herramientas de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

De cuánto es la AUH en agosto de 2025

En agosto, a los titulares de la AUH les corresponden los siguientes montos:

Asignación Universal por Hijo: $90.348,65

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23

Asignación por Embarazo: $90.348,65

Las cifras mencionadas corresponden solamente al 80% de la prestación total, ya que se requiere de la presentación de certificado de asistencia escolar y sanitario de los menores a cargo para el cobro del porcentaje retenido.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses informó que los titulares de la AUH ya pueden presentar la Libreta AUH de 2025, a través de un procedimiento sencillo en el sitio oficial del organismo.