Con aumento confirmado, de cuánto es la AUH en agosto 2025
Los titulares de esta prestación reciben, en el octavo mes del año, un aumento del 1,62 % respecto al mes anterior
Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) verán en el mes de agosto un incremento en la prestación del 1,62%, que coincide con el más reciente índice de inflación.
De esta forma,en agosto se aplica una suba del 1,62%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el sexto mes del año, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsionalse toman los porcentajes de incrementocon dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 13 años y constituye una de las herramientas de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.
De cuánto es la AUH en agosto de 2025
En agosto, a los titulares de la AUH les corresponden los siguientes montos:
- Asignación Universal por Hijo: $90.348,65
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23
- Asignación por Embarazo: $90.348,65
Las cifras mencionadas corresponden solamente al 80% de la prestación total, ya que se requiere de la presentación de certificado de asistencia escolar y sanitario de los menores a cargo para el cobro del porcentaje retenido.
Cómo presentar la Libreta AUH 2025
La Anses informó que los titulares de la AUH ya pueden presentar la Libreta AUH de 2025, a través de un procedimiento sencillo en el sitio oficial del organismo.
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección Hijos, seleccionar Libreta AUH, consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
- Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- Reingresar a Mi Anses, seleccionar la opción Hijos, buscar el apartado Libreta AUH y Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.