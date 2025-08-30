Conocé el calendario completo de pagos de ANSES para septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos oficial para el mes de septiembre de 2025. En este cronograma, los beneficiarios de diversas prestaciones pueden consultar las fechas de cobro de sus haberes, organizadas según la terminación del DNI.

Además, el Gobierno Nacional confirmó una actualización del 1.9% en los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones del organismo. El ajuste se debe a la aplicación del porcentaje de inflación correspondiente al mes de julio, según lo establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Nuevos montos para jubilaciones y pensiones septiembre 2025

Con el aumento, la jubilación mínima alcanzará un valor de $320,277.17 en septiembre. Los demás haberes del sector previsional se establecen de la siguiente manera:

Jubilación Máxima: $2,155,162.17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256,221.74

Pensión No Contributiva (PNC): $224,194.02

Adicionalmente, los beneficiarios con haberes inferiores a $390,377.17 recibirán un bono previsional de $70,000. Esto eleva los montos finales de las jubilaciones y pensiones mínimas:

Jubilación Mínima: $390,277.17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326,221.74

Pensión No Contributiva (PNC): $294,194.02

ANSES: Actualización de asignaciones en septiembre 2025

El incremento también impacta en las asignaciones sociales, que pasan a tener los siguientes valores:

Asignaciones Universales

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115,064.72

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374,670.30

Asignación por Embarazo para Protección Social: $115,064.72

Asignaciones Familiares

El monto de las asignaciones familiares se determina según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Asignación Familiar por Hijo:

IGF hasta $860,486: $57,535.98

IGF entre $860,486.01 y $1,261,988: $38,809.40

IGF entre $1,261,988.01 y $1,457,010: $23,472.41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

IGF hasta $860,486: $187,339.36

IGF entre $860,486.01 y $1,261,988: $132,529.29

IGF desde $1,261,988.01: $83,644.27

Asignación Familiar por Prenatal:

IGF hasta $860,486: $57,535.98

IGF entre $860,486.01 y $1,261,988: $38,809.62

IGF entre $1,261,988.01 y $1,457,010: $23,472.41

IGF entre $1,457,010.01 y $4,713,884: $12,109.89

Asignaciones de Pago Único:

Asignación por Nacimiento: $67,062.91

Asignación por Adopción: $401,004.96

Asignación por Matrimonio: $100,421.34

Asignación Familiar por Cónyuge:

Monto: $13,955.90.

El cálculo para la Asignación por Maternidad se basa en la remuneración bruta.

ANSES: Fechas de cobro por DNI en septiembre 2025

A continuación, el detalle del calendario de pagos de septiembre de 2025, organizado según la terminación del documento del beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo Plan 2

Todas las terminaciones de DNI: del miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre. /Crónica