El Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano, confirmó el nuevo monto mínimo que cobrarán los jubilados en noviembre de 2025. La actualización responde a la movilidad mensual basada en la inflación (IPC), que arrojó una suba del 2,1% para este período, y se complementa con un bono extraordinario de $70.000 ya oficializado por decreto presidencial.

De esta forma, el Ejecutivo busca garantizar que los haberes previsionales acompañen el ritmo de los precios y que los adultos mayores mantengan su poder adquisitivo en el tramo final del año. Según el decreto firmado por Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello, el refuerzo previsional se pagará automáticamente junto con los haberes mensuales, sin necesidad de trámite ni inscripción.

Conocé el nuevo monto mínimo de noviembre para jubilados de ANSES

Con el aumento y el refuerzo incluidos, la jubilación mínima pasará en noviembre a $333.052,70, a lo que se suma el bono de $70.000, alcanzando un total de $403.052,70. En tanto, las prestaciones sociales vinculadas también se ajustarán de acuerdo con la nueva movilidad.

Montos actualizados ANSES – noviembre 2025

Jubilación mínima: $333.052,70 + bono $70.000 = $403.052,70 total

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,89

Pensión Madre de 7 hijos o más: $403.052,70

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087 (valor total antes de retención del 20%)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF, primer rango): $55.880

Además, ANSES recordó que todos los beneficiarios que cobren por cuenta bancaria recibirán el depósito en la misma fecha que sus haberes mensuales, según el calendario oficial por terminación de DNI (0 al 9).