Pagos ANSES: cuánto cobran jubilados, pensionados, AUH y SUAF en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago de septiembre para todos los jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Además, según el esquema de movilidad vigente que fijó el Gobierno, los beneficiarios de estas prestaciones cobrarán sus haberes en el noveno mes del año con un aumento del 1,9% en línea con el último dato de inflación conocido, es decir el IPC de julio.

AUH y AUE ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el noveno mes de 2025 un aumento del 1,9% en línea con la inflación de julio.

De esta forma, el próximo mes los titulares de las principales asignaciones familiares ANSES cobrarán los siguientes montos:

AUH: $115.066

AUH con discapacidad: $374.744

SUAF (primer escalón de ingresos): $57.492

SUAF por hijo con discapacidad: $187.195

AUE: $115.066

Estos montos corresponden al 100% de la prestación total, pero el organismo previsional retiene el 20% restante en garantía del cumplimiento de las obligaciones sanitarias y escolares, es decir, de la presentación de la Libreta AUH en casi todos los casos. Según el esquema de movilidad vigente que fijó el Gobierno, los beneficiarios de estas prestaciones cobrarán sus haberes en el noveno mes del año con un aumento del 1,9% en línea con el último dato de inflación conocido, es decir el IPC de julio.

Así, las familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento.

¿Cuánto cobro ANSES jubilados?

Los adultos mayores y pensionados también verán el aumento por movilidad y, en caso de cobrar la mínima, recibirán el bono de $70.000 que el Gobierno decidió renovar y mantener congelado.

Tras la actualización, los ingresos previsionales se conforman de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000).

PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000).

Madres con 7 hijos o más (PNC): $390.277,17.

Jubilación máxima: $2.155.162,17.

De esta forma, los sectores más vulnerables obtienen el monto adicional en su totalidad, mientras que los haberes más altos perciben solo el incremento del 1,9%.