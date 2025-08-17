Vélez Sarsfield venció 2-1 a Independiente en un encuentro cargado de tensión correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Pero más allá del resultado, el foco estuvo en el escandaloso cierre del partido, que terminó con la expulsión de Guillermo Barros Schelotto tras un fuerte cruce con el cuarto árbitro, Lucas Comesaña.

Todo comenzó sobre el final, luego del segundo gol del equipo local. En medio de una confusión durante los cambios, el árbitro expulsó a Federico Insúa, ayudante del cuerpo técnico de Vélez, lo que generó la inmediata reacción del DT. Visiblemente alterado, Barros Schelotto se dirigió directamente a Comesaña con una frase que dejó expuesta su indignación: “¿Cómo me vas a decir eso? Me muero si me decís que hago trampa. ¿Cómo voy a hacer trampa? Yo no hago trampa”, repitió con enojo.

La situación se agravó cuando Comesaña advirtió al árbitro principal, Leandro Rey Hilfer, quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja al entrenador. Fue entonces cuando el ex Boca perdió el control: “¡No hago trampa, la reconcha de tu madre!”, le gritó al cuarto árbitro, antes de ser separado por el personal de seguridad. En medio de empujones, debió retirarse del campo. Antes de irse, tuvo un breve cruce verbal con el DT rival, Julio Vaccari, al que le aclaró que no estaba haciendo tiempo ni intentando sacar ventaja.

Más allá del escándalo, en lo futbolístico, el equipo de Liniers logró una victoria clave de cara a una semana decisiva a nivel internacional. El primer tanto llegó a los 32 minutos, cuando un error en la salida de Kevin Lomónaco permitió que Tomás Galván recuperara el balón dentro del área. En su intento por frenarlo, el defensor de Independiente le cometió penal y fue expulsado por cortar una clara ocasión de gol. Dilan Godoy, de apenas 19 años, ejecutó el disparo con potencia y abrió el marcador.

Con un jugador menos, el técnico visitante replegó líneas y reemplazó al delantero Diego Tarzia por Franco Paredes. Vélez pudo aumentar la ventaja con un remate de Imanol Machuca que exigió a Rodrigo Rey.

En el complemento, Independiente buscó la igualdad con los ingresos de Ignacio Pussetto y Walter Mazzanti. A los 26 minutos, Aaron Quirós derribó a Pablo Galdames dentro del área y, tras la revisión del VAR, el árbitro sancionó penal. Felipe Loyola convirtió el 1-1 parcial con un remate bajo y cruzado.

Pero la igualdad duró poco. A los 36 minutos, un agarrón de camiseta de Jonathan De Irastorza sobre Brian Romero volvió a ser sancionado con penal. Esta vez fue el propio Romero quien se hizo cargo de la ejecución y puso el 2-1 definitivo para El Fortín.

Con este triunfo, Vélez suma 8 puntos en la Zona B y alcanza los 22 en la Tabla Anual, alejándose —al menos momentáneamente— de los puestos de descenso. Independiente, por su parte, sigue sin ganar en el Clausura, con apenas 2 unidades, y queda con 31 en la Anual, fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.

En cuanto al calendario, Vélez recibirá a Fortaleza el martes 19 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores (igualaron 0-0 en Brasil), y luego visitará a Godoy Cruz por el torneo local. Independiente, en tanto, buscará revertir la serie ante Universidad de Chile, tras caer 1-0 en la ida, antes de enfrentar a Platense en Avellaneda.