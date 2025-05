¿"El Pulga" Rodríguez deja Atlético Tucumán para regresar a Colón?

El dirigente Ricardo Luciani, primera minoría electa del club Colón de Santa Fe, dio una entrevista al diario El Litoral y afirmó que mantuvo conversaciones con el representante de Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez.

Según Luciani, el jugador tucumano ya habría expresado su deseo de regresar al club "Sabalero", dónde tuvo un destacado desempeño en Copa Sudamericana y también en el torneo local. "El Pulga" fue goleador de la Copa de la Liga Profesional del 2021 y llevó a Colón a consagrarse campeón por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino.

" Nosotros lo que vamos a proponer es el regreso del "Pulga" nuevamente a Colón. Hemos hablado, yo he hablado particularmente con su representante Roberto San Juan y me parece que en este momento, desde el mismo "Pulga" confluyen deseos y necesidades. Porque lo deseamos muchos de nosotros, lo desea también el fútbol de Colón y lo desea el "Pulga". La necesidad es obvia, necesitamos un jugador de la jerarquía de él y por ahí me pueden decir, "sí, pero está de suplente en Atlético Tucumán".

¿Y entonces, qué se hace con lo del "Pulga"?

Luciani respondió que Cólon necesita de la jerarquía de Rodríguez, "Cualquier suplente de Primera División está apto para jugar en Colón porque el nivel que han demostrado los muchachos es algo obvio, así que los suplentes de primera división...¡bienvenidos!. Si si ese suplente es el "Pulga", con lo que le dio a Colón, y con lo que entiendo todavía le puede dar, es una de las propuestas que le que le vamos a hacer. Pero, reitero, a la definición la va a tener Comisión Directiva", declaró el dirigente.