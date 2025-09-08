Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, como principales referentes de Independiente, encabezaron un comunicado del plantel grabado en video de poco más de cuatro minutos para expresar, en nombre de todos los futbolistas —ausentes únicamente Felipe Loyola, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos y Lautaro Millán por compromisos con sus selecciones— sus sensaciones tras la decisión de CONMEBOL de descalificar al club de la Copa Sudamericana. Sin la presencia de Julio Vaccari ni de los directivos, los jugadores optaron por compartir de manera personal su dolor e intuida injusticia, con Rey, capitán, marcando el inicio del mensaje al afirmar que el equipo vive el mismo sentimiento que sus hinchas.