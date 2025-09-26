Por tercer día consecutivo, el director técnico Miguel Ángel Russo no dirigió la práctica de Boca Juniors debido a problemas de salud. Internado desde el martes, recibió el alta médica este viernes, aunque permanece la incertidumbre acerca de si podrá estar en el banco en Florencio Varela para el partido ante Defensa y Justicia. Si bien su intención es volver a conducir al equipo, el cuerpo técnico esperará hasta último momento para evaluar su evolución; en los hechos, se estima que Claudio Úbeda será quien esté al frente del plantel este sábado.

Desde la institución aclararon que la prioridad es la salud de Russo. Por ese motivo, Úbeda y Juvenal Rodríguez asumieron la conducción de los entrenamientos durante la semana y permanecen a disposición para dirigir el encuentro en caso de ser necesario. Los asistentes del entrenador se hicieron cargo de las prácticas y confirmaron el equipo con un único cambio: Alan Velasco ingresará por Carlos Palacios, quien sufrió una lesión en los entrenamientos del jueves.

Russo pasará la tarde del viernes en su domicilio, en proceso de recuperación tras haber pasado dos noches internado luego de ser atendido por deshidratación en controles recientes. Durante su estadía en la clínica mostró signos de estabilidad y una evolución favorable, motivo por el cual se resolvió otorgarle el alta después del mediodía.

En cuanto al plantel, para el viaje a Varela no estarán disponibles Edinson Cavani, Exequiel Zeballos ni Carlos Palacios; en contrapartida, vuelve Ander Herrera, pieza que no actúa desde el Mundial de Clubes. Existe optimismo en el cuerpo técnico respecto de su puesta a punto física y de la posible sintonía en el mediocampo con Leandro Paredes.