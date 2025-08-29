El exfutbolista de Boca Mauricio Chicho Serna sufrió un robo en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Gracias a las cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar al sospechoso y lo detuvieron. Sin embargo, en estos momentos, se encuentra en libertad.

El hecho delictivo ocurrió el miércoles pasado por la noche, mientras el exfutbolista colombiano cenaba en un restaurante. Según trascendió, los ladrones violentaron la ventanilla de su auto y se llevaron un bolso, en el cual tenía su celular y varias alhajas.

Inmediatamente, Serna realizó la denuncia y agentes de la Comisaría 28° analizaron las cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos. Gracias a los análisis de las cámaras, los efectivos identificaron a uno de los delincuentes.

Por lo tanto, llevaron a cabo un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Allí, los agentes encontraron un bolso con características similares al denunciado y una mochila con prendas que coincidían con las utilizadas durante el robo. Los objetos fueron secuestrados y el sospechoso fue detenido.

Según informó Infobae, el ladrón quedó detenido hasta el jueves por la tarde, cuando recuperó la libertad tras la formulación de cargos en su contra. A su vez, como medida cautelar la justicia le prohibió ingresar nuevamente a Villa La Angostura.