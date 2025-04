 Kempes sobre la Scaloneta: “Cuando ganen otro Mundial, ahí sí, me saco el sombrero"

Mario Alberto Kempes, leyenda del fútbol argentino y figura central en el título del Mundial 1978, se mostró crítico con quienes consideran que la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni es la mejor de todos los tiempos. “Ganaron una sola Copa del Mundo. Para ser los mejores tienen que consagrarse en dos, como lo hicieron otros equipos”, disparó el Matador en declaraciones con AZZ.

El exdelantero, autor de seis goles en la Copa del Mundo que Argentina ganó en casa, explicó que si bien reconoce los méritos de la Scaloneta, aún no alcanza para ponerla en la cima del fútbol histórico. “Está bueno salir campeón de la Copa América, claro. Pero Argentina ya había perdido dos finales contra Chile y no se vino el mundo abajo. Por ganar dos seguidas no te transformás en el mejor equipo de la historia”, sostuvo con firmeza.

El Matador, que también fue parte de los planteles en los mundiales de 1974 y 1982, no se quedó solo en la crítica al presente, sino que defendió la importancia de contextualizar y valorar otras épocas. “El fútbol existe hace mucho. No empezó tres meses antes de Qatar. Ahí tenés al Brasil del 70 o la Holanda de los ‘70, que aunque no ganó, fue de las mejores. Hay que respetar la historia”, remarcó.

Las palabras de Kempes se producen en un momento en el que el combinado nacional disfruta de una etapa de logros inéditos. Campeón de América en 2021, campeón del mundo en 2022 y ganador de la Finalissima ante Italia en Wembley, el equipo liderado por Lionel Messi y conducido por Scaloni consiguió una comunión con el público pocas veces vista.

Sin embargo, para Kempes, eso no basta para elevarlos al Olimpo futbolero. “Cuando ganen otro Mundial, ahí sí, me saco el sombrero. Mientras tanto, todavía están un escalón abajo”, cerró el exatacante de River, Rosario Central y Valencia.

Sus declaraciones generaron reacciones diversas entre los hinchas, muchos de los cuales valoran el análisis histórico mientras otros cuestionan el tono crítico hacia un equipo que logró romper una sequía de 36 años sin Copas del Mundo. Sea como sea, el debate está abierto: ¿cuánto falta para que la Scaloneta sea considerada la mejor Selección de la historia? /Minutouno