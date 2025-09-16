Mateo Coronel ha finalizado su etapa en Atlético Tucumán tras más de tres años. El jugador, de 26 años, fue transferido al Querétaro F.C. de México, equipo que ocupa la penúltima posición en su liga. La operación se concretó en las últimas horas del cierre del mercado de pases mexicano. Su partida significa una baja importante para el equipo tucumano en pleno desarrollo del torneo local.

Coronel viajará en las próximas horas para incorporarse a su nuevo club. El acuerdo se realiza a préstamo hasta diciembre de 2026, con una opción de compra obligatoria si cumple ciertos objetivos. Atlético Tucumán conserva el 75% de los derechos federativos del futbolista. Esta cláusula asegura un posible beneficio económico futuro para el Decano.

A través de sus redes sociales, el atacante se despidió de la institución y su gente con un emotivo mensaje: "Gracias Atlético Tucumán por estos 3 años y medio, por tantos momentos vividos, de los buenos y de los que nos invitan a mejorar. Agradecido con cada persona que hace el día a día". Sus palabras reflejan el agradecimiento y el cariño construido durante su exitosa etapa en el club.

En su despedida, Coronel añadió: “Hoy tengo que cerrar una etapa y seguir mi camino. Sepan que acá tienen un hincha decano más. Confío en que nos volvamos a encontrar, gigante del norte”. Deja el club tras disputar 117 partidos oficiales, con 27 goles y 8 asistencias. Su legado en la institución queda marcado por su profesionalismo y goles importantes.