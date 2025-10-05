“No entiendo por qué vamos tan lento”: Colapinto y la bronca tras el GP de Singapur
El piloto argentino concluyó 16.º en la fecha 18 de la Fórmula 1 —la misma posición en la que largó— y afirmó que su presente con el equipo actual es menos propicio para destacar en comparación con la temporada anterior en Williams, donde encontraba más oportunidades para mostrar su rendimiento
Franco Colapinto expresó, con visible frustración, su descontento tras concluir 16.º en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, resultado que igualó su posición de partida a pesar de una largada destacada en la que ganó tres lugares. El piloto argentino, con tono directo y preocupado por el desempeño, resumió la incomodidad del equipo al afirmar: «No entiendo por qué vamos tan lento».