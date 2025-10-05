Franco Colapinto expresó, con visible frustración, su descontento tras concluir 16.º en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, resultado que igualó su posición de partida a pesar de una largada destacada en la que ganó tres lugares. El piloto argentino, con tono directo y preocupado por el desempeño, resumió la incomodidad del equipo al afirmar: «No entiendo por qué vamos tan lento».