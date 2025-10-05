La Primera Nacional ya tiene todo definido. Tras la última jornada, quedó confirmada la presencia de Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la final por el primer ascenso, y se establecieron los cruces del Reducido que definirán al segundo equipo que ascenderá a la máxima categoría del fútbol argentino. En total son 14 equipos —los mejor posicionados en la fase regular— los que darán vida a un formato tradicional y de alto dramatismo.

Emparejamientos del Reducido por el segundo ascenso

Atlanta (2°A) vs. Chaco For Ever (8°B)

Tristán Suárez (3°A) vs. Agropecuario (7°B)

Gimnasia y Tiro (4°A) vs. Temperley (6°B)

San Miguel (5°A) vs. Gimnasia de Jujuy (5°B)

San Martín de Tucumán (6°A) vs. Deportivo Morón (4°B)

Deportivo Maipú (7°A) vs. Estudiantes de Buenos Aires (3°B)

Patronato (8°A) vs. Estudiantes de Río Cuarto (2°B)

Las fechas y horarios de los encuentros aún están por definirse.

Formato del Reducido

El Reducido conservará la estructura cruzada entre zonas: participarán los siete mejores de cada grupo, excluyendo a los líderes —Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza— que se enfrentarán en la final por el primer ascenso a partido único en cancha neutral. En la primera fase del Reducido, los emparejamientos se ordenan de la siguiente manera: 2°A vs. 8°B, 3°A vs. 7°B, 4°A vs. 6°B, 5°A vs. 5°B, 6°A vs. 3°B y 7°A vs. 2°B.

Las llaves serán a partido único; la localía corresponderá al equipo mejor clasificado en la tabla y, además, dicho equipo gozará de ventaja deportiva: en caso de empate al término del encuentro, avanzará a la siguiente fase el conjunto que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. Este empate deportivo añade una dimensión estratégica: obliga a los visitantes a buscar el resultado durante los 90 minutos, mientras que los locales pueden manejar el partido con la seguridad de que la paridad les basta para seguir en carrera.

El Reducido representa una de las instancias más intensas del calendario de la Primera Nacional: combina la tensión de partidos definitivos, la geografía extensa del torneo y la posibilidad de redención para equipos que intentan recuperar el paso hacia la élite. Con las plazas y cruces ya determinados, restará por conocer calendarios, sedes y la concreción de los duelos que prometen una definición apasionante.