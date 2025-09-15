San Martín dio un paso al frente en un momento que exigía respuestas. Después de una racha cargada de inquietudes y resultados irregulares, la goleada por 4-0 ante Atlanta en Ciudadela no solo brindó los tres puntos necesarios, sino que además evidenció una mejoría sustancial en el funcionamiento colectivo. Fue, sin dudas, una de las mejores versiones del equipo desde la llegada de Mariano Campodónico al banco.

El triunfo, contundente en el marcador y convincente en el juego, consolidó al Santo en la clasificación directa al torneo Reducido —la instancia que define un ascenso a la Liga Profesional— y, en ese sentido, otorga un alivio deportivo y anímico para la institución y su hinchada. El planteo táctico mostró orden, solidez defensiva y eficacia en la transición ofensiva: rasgos que habían quedado a menudo en deuda durante las últimas presentaciones.

Queda por evaluar si este desempeño podrá sostenerse en el tiempo.

Los goles