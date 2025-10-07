A 30 años de la vuelta de Diego a Boca: la pelea con Toresani y el mítico “Segurola y Habana”

Este 7 de octubre se cumplen 30 años de una fecha muy especial para el fútbol argentino. En tiempos donde los regresos ilustres están muy presentes, el que volvía a su casa un día como hoy de 1995 era Diego Armando Maradona. Tras 15 meses de suspensión por el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 1994, el Diez se ponía oficialmente la camiseta de Boca después de casi 14 años.

Con las piernas cortadas, durante el parate obligado se puso por primera vez el buzo de técnico para dirigir a Mandiyú y a Racing, y fundó el Sindicato Mundial de Futbolistas, pero a Diego todavía le quedaba fútbol y soñaba con volver a Boca.

Después de meses de negociaciones, el regreso no oficial se produjo algunos días antes, en un amistoso que Boca disputó en Corea del Sur contra la selección local, encuentro que ayudó a financiar el regreso de DAM. El 7 de noviembre, en una Bombonera atestada, el Diez apareció nuevamente antes los hinchas en un partido que tuvo audiencia mundial.

Diego encabezó al equipo con cinta de capitán blanca y mechón amarillo en el pelo. En una caja gigante envuelta como un regalo en la mitad del campo de juego la esperaban sus hijas para darle la bienvenida. Miró a las tribunas, jugueteó con la pelota, escuchó otra vez el amor de los hinchas, el "que de la mano, de Maradona toda la vuelta vamos a dar" y volvió a ser feliz.

Segurola y Habana 4310

Después de la emoción llegó el momento del partido, contra Colón de Santa Fe, por la novena fecha del Apertura 1995. Y si bien el triunfo 1-0 del equipo de Marzolini, con gol de Darío Scotto sobre el final, no dejó demasiado desde lo futbolítico, sí dio lugar a una de esas frases maradonianas para la historia.

Diego fue amonestado a los 38' PT por un cruce con Julio Toresani, que había tenido su primer capítulo unos minutos antes, y el volante del Sabalero se iría expulsado por doble amonestación. “A mí me echó Maradona; y si me tengo que agarrar a trompadas en cualquier lado, lo hago sin problemas”, tiró luego el Huevo, muy caliente en el vestuario.

Y Diego redobló la apuesta “Le dije a Lamolina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir, a Toresani, Segurola y Habana 4310, 7° piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos”.

Muchos años más tarde, tras la muerte de DAM en noviembre del 2020, sus fanáticos rebautizaron la esquina, que pasó a cruzar las calles "Diego" y "Maradona".