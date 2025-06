A qué hora juegan Argentina vs. Chile por las Eliminatorias 2026: dónde ver el partido

Este jueves tendrá uno de los partidos más atractivos con el compromiso entre Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026. La selección chilena, dirigida por Ricardo Gareca, se encuentra en la última posición de la tabla con 10 puntos, igualando a Perú, y se ubica a cinco unidades de Venezuela, que actualmente ocupa el puesto de Repechaje cuando restan 12 puntos por disputarse.

En este contexto, el partido de este jueves a las 22:00 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile adquiere una relevancia decisiva para las aspiraciones de la Roja de llegar al Mundial 2026.

La Albiceleste ya aseguró su clasificación a la próxima Copa del Mundo y es, hasta el momento, la única selección sudamericana que ha garantizado su presencia en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El resto de los equipos de la región aún pelea por los cupos directos y el acceso al Repechaje, en una recta final que se presenta ajustada y con varios equipos en disputa.

Chile no podrá contar con apellidos importantes como Luciano Cabral, Charles Aranguiz y Paulo Díaz, mientras que Argentina presentaría un equipo con varios nombres nuevos que tendrían la oportunidad de mostrarse de cara a la próxima cita mundialista. “Vamos a tener muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. Si algunos de los chicos que llamamos creemos que está bien pueda jugar y demostrar. Le daremos oportunidad de jugar a algún chico que no ha jugado mucho y creemos que es el momento para jugar. Más allá de que el resultado siempre es importante, hoy creemos que no es fundamental. A lo mejor buscaremos que estos jugadores se acoplen bien y tengan la posibilidad de sumar minutos en la Selección. Va a haber varios cambios, algunos obligados y otros que queremos ver”, indicó Scaloni en la previa.

Hasta la fecha, además de los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, las selecciones que ya aseguraron su lugar en el Mundial 2026 son Argentina, Nueva Zelanda, Irán y Japón. En el caso de Sudamérica, los seis primeros equipos de la tabla obtendrán el pase directo al torneo, mientras que el séptimo clasificado disputará un Repechaje internacional.

El sistema de Repechaje consistirá en un torneo que reunirá a un representante de Asia, Conmebol, África y Oceanía, junto a dos equipos de la Concacaf. Los equipos serán ordenados de acuerdo con el ranking FIFA, y los cuatro peor posicionados jugarán semifinales a partido único. Los ganadores de esas llaves se enfrentarán a los dos mejores clasificados en una final, también a partido único, para definir los últimos dos cupos al Mundial.

La próxima Copa del Mundo se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y será la edición más grande en la historia del torneo, con la participación de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. El certamen se desarrollará en 16 sedes: once en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

La agenda de la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas se compone de los siguientes encuentros: el jueves 5 de junio, Ecuador recibirá a Brasil a las 20:00, Paraguay enfrentará a Uruguay a las 21:00 y Chile jugará contra Argentina a las 22:00. El viernes 6 de junio, Colombia se medirá ante Perú a las 17:30 y Venezuela será local frente a Bolivia a las 19:00.

A qué hora juegan Argentina vs. Chile, país por país

Argentina: 22.00 horas

Brasil: 22.00 horas

Uruguay: 22.00 horas

Chile: 22.00 horas

Paraguay: 22.00 horas

Bolivia: 21.00 horas

Venezuela: 21.00 horas

Estados Unidos (Este-EST): 20.00 horas

Ecuador: 20.00 horas

Perú: 20.00 horas

Colombia: 20.00 horas

Estados Unidos (Central-CST): 19.00 horas

México: 19.00 horas

Estados Unidos (Montaña-MST): 18.00 horas

Estados Unidos (Pacífico-PST): 17.00 horas

Argentina vs. Chile, EN VIVO: dónde ver por TV

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports y DSports (Argentina) y por Chilevisión y ESPN (Chile).