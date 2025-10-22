Luis Advíncula, defensor de Boca, recibió una denuncia policial a raíz de un accidente de tránsito protagonizado el 28 de agosto, en la localidad de Canning. Si bien no está imputado ya que la acusación no fue ratificada judicialmente, el hecho tomó dimensión pública en las últimas horas a partir de un video que publicó la mujer involucrada, quien aseguró que el peruano se escapó tras provocar el choque.

“POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la Policía lo encuentra. ¿Adivinen si la Policía labró un acta? JA”, escribió en su cuenta de TikTok la chica en cuestión, en un video que exhibe los daños del auto (un Mercedes Benz GLC300 color gris) del futbolista de 35 años.

Según las imagenes a las que pudo acceder Infobae, en la calle Mariano Castex al 5.000, Advíncula ingresó a la rotonda a la altura de la ruta provincial 58 en contramano, hacia su derecha, motivo por el que se llevó puesto al vehículo de la damnificada, que esperaba para avanzar camino hacia la RP 52.

Sin embargo, la situación escaló a mayores porque, según da cuenta el medio mencionado, después de quedar encima del cantor divisor -producto del choque-, el lateral derecho de Boca se dio a la fuga inmediatamente. Es decir, no se bajó a verificar si había herido a la persona en cuestión y siguió su viaje como si nada.

Para colmo, no fue la única coalisión vial en la que estuvo inmerso Advíncula en el último tiempo. El 12 de octubre al mediodía, TyC Sports pudo confirmar que el peruano chocó contra el guardarraíl de la Autopista 25 de Mayo con la parte delantera del mismo Mercedes Benz, acto que le ocasionó la rotura y la perdida de liquido hidráulico sobre la cinta asfáltica.

Según indicó el propio fubtolista, que no sufrió heridas, perdió el control de su vehículo como consecuencia de que la calzada se encontraba mojada. El personal de AUSA removió su auto abajo de la autopista y luego se lo llevó la grúa del seguro.