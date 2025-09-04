Además de Argentina vs Venezuela se disputarán 3 partidos más en simultáneo
En simultáneo con el cotejo de la Scaloneta jugarán Colombia-Bolivia; Uruguay-Perú y Paraguay-Ecuador. Cerrarán la jornada Brasil, recibiendo a Chile.
Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Henry Vaca, Gabriel Villamil; Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.
Hora: 20.30
TV: D Sports
Árbitro: Darío Herrera
Estadio: Municipal Roberto Meléndez
Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.
Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.
Hora: 20.30
TV: TyC Sports Play
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Estadio: Centenario
Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Hora: 20.30
TV: TyC Sports Play
Árbitro: Raphael Claus (BRA)
Estadio: Defensores del Chaco
Brasil: Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.
Hora: 21.30
TV: TyC Sports 2
Árbitro: Alexis Herrera
Estadio: Maracaná