Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Manuel García; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

Estadio: Claudio Tapia

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 16.45

TV: TNT Sports

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Simón Riveros, Elías Cabrera, Jabes Saralegui; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Ayrton Preciado, Martín García, Tiago Serrago; Natanael Guzmán, Tobías Cervera y Justo Giani. DT: Guillermo Farré.

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Brian Ferreyra

Hora: 19

TV: ESPN Premium