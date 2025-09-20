Además de Atlético vs. River, la fecha 9 continúa con tres partidos más.
La Jornada iniciará con Barracas recibiendo a Sarmiento, Unión de local frente a Independiente Rivadavia y el duelo entre Tigre y Aldosivi.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Manuel García; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.
Estadio: Claudio Tapia
Árbitro: Nicolás Ramírez
Hora: 14.30
TV: ESPN Premium
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Estadio: 15 de Abril
Árbitro: Pablo Echavarría
Hora: 16.45
TV: TNT Sports
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Simón Riveros, Elías Cabrera, Jabes Saralegui; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Ayrton Preciado, Martín García, Tiago Serrago; Natanael Guzmán, Tobías Cervera y Justo Giani. DT: Guillermo Farré.
Estadio: José Dellagiovanna
Árbitro: Brian Ferreyra
Hora: 19
TV: ESPN Premium