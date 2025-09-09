Además de Ecuador, Argentina se disputarán cuatro partidos más
La plaza de repechaje saldrá de Venezuela - Colombia y Bolivia - Brasil. Completarán la última fecha, Perú - Paraguay y Chile - Uruguay
Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.
Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Hora: 20.30
TV: TyC Sports Play
Árbitro: Nicolás Ramírez (ARG)
Estadio: Nacional del Perú
Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa
Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Iván Román y Matías Sepúlveda; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Lucas Assadi; Lucas Cepeda, Emiliano Ramos y Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova
Hora: 20.30
TV: D Sports
Árbitro: Anderson Daronco
Estadio: Nacional de Santiago
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.
Brasil: Allison; Santos, Gabriel, Marquinhos, Wesley; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estevao y Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
Hora: 20.30
TV: TyC Sports 2
Árbitro: Cristian Garay
Estadio: Municipal de El Alto
Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro, Eduard Bello, Telasco Segovia, Tomás Rincón, Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr. y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Colombia: Camilo Vargas, Santiago Arias, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
Estadio: Monumental de Maturín (Venezuela)
Hora: 20:30
TV: D Sports
Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)