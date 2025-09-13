Godoy Cruz: Franco Petroli, Juan Morán, Juan Escobar, Mateo Mendoza, Lucas Arce, Santino Andino, Maximiliano González, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Agustín Auzmendi y Luca Martínez. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios, Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua

Hora: 14:30

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Feliciano Gambarte

TV: ESPN Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Hora: 16.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Iván Morales Bravo y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Tomás Kummer, Ignacio Guerrico; Tobías Leiva, Roberto Bochi, Tiago Serrago, Justo Giani; Tobías Cervera, Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

Estadio: Eva Perón