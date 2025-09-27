Además de la presentación de Boca, se jugarán 4 partidos más por la fecha 10
En simultáneo jugarán Gimnasia LP - Rosario Central y Aldosivi- Argentinos, luego seguirán San Lorenzo frente a Godoy Cruz y cerrarán Talleres ante Sarmiento.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jermías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Rosario Central :Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di Maria, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Hora: 14:30
TV: TNT Sports
Árbitro: Fernando Echenique
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi; Blas Palavecino, Federico Gino, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.
Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel o Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
Hora: 14.30
TV: ESPN Premium
Árbitro: Sebastián Zunino
Estadio: José María Minella
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Walter Montoya, Nicolás Fernandez, Vicente Poggi, Guillermo Fernandez, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Hora: 16:45
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Lamolina
Estadio: Pedro Bidegain
Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González. DT: Facundo Sava.
Hora: 21.15
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Pablo Dóvalo
Estadio: Mario Alberto Kempes