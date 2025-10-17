AFA confirmó fecha y horario para el partido postergado entre Boca y Barracas

El duelo entre Barracas Central y Boca, que estaba pautado para el pasado sábado a las 14.30 y fue postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se jugará el lunes 27 desde las 16 horas, tras el fin de semana donde no habrá fecha debido a las Elecciones Legislativas del domingo 26.

Apenas se conoció la noticia de la muerte del entrenador de 69 años, ambas instituciones se pusieron de acuerdo para no jugar el encuentro correspondiente a la 12° jornada del Torneo Clausura.

Automáticamente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con las dirigencias de los dos equipos se pusieron manos a la obra para buscar nuevas fechas. Teniendo en cuenta lo ajetreado del calendario, luego del fin de semana de los comicios surgió como la mejor opción.

Antes, el viernes 24 Independiente y Platense recuperarán el partido que adeudan debido a la suspensión por los hechos de violencia ocurridos en el Libertadores de América durante el partido de vuelta ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Mismo caso para el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central, que fue suspendido en el entretiempo por una fuerte tormenta en Junín.

Ese día también se disputará el encuentro entre River e Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina y el jueves 23 harán lo propio Argentinos Juniors y Belgrano por el otro lado de la llave.

Con los dos equipos igualados en 17 puntos (Boca con mejor diferencia de gol), el partido que se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia será clave para la posición de ambos equipos en la tabla de la Zona A. Actualmente, los de La Ribera marchan cuartos, mientras que los comandados por Rubén Darío Insua ocupan la sexta posición.

Además, ambos se están jugando la clasificación a las copas internacionales del año que viene. El Xeneize lucha por los dos primeros puestos de la tabla anual, que otorgan un boleto directo hacia la fase de grupos de la próxima Libertadores; mientras que el Guapo hoy es el último de los clasificados a la Sudamericana.

Así queda el calendario de Boca para el final de la fase regular del Torneo Clausura

Fecha 13 - Belgrano (L) - Sábado 18 de octubre a las 18.00.

Postergado fecha 12 - Barracas Central (V) - lunes 26 de octubre a las 16.00.

Fecha 14 - Estudiantes (V) - Fin de semana del 2 de noviembre. Fecha y hora a confirmar.

Fecha 15 - River (L) - Fin de semana del 9 de noviembre. Fecha y hora a confirmar.

Fecha 16 - Tigre (L) - Fin de semana del 16 de noviembre. Fecha y hora a confirmar.

