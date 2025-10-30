AFA confirmó que habrá VAR por primera vez en la historia de la final de la Copa Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, programada para el 5 de noviembre; estadio y horario se anunciarán en las próximas horas. Por primera vez en la historia del certamen, se implementará el sistema de videoarbitraje (VAR) para revisar las jugadas, una medida que la organización atribuye a la disponibilidad técnica y presupuestaria para este partido decisivo.

Ramírez estará acompañado en la terna por Adrián Delbarba como asistente 1, Walter Ferreyra como asistente 2, Fabrizio Llobet como cuarto árbitro y Eduardo Lucero en el rol de quinto árbitro. En la cabina del VAR se desempeñarán Héctor Paletta como árbitro asistente de video y Pablo Dóvalo como AVAR, según el listado oficial difundido por la AFA.

El juez designado llega con experiencia en encuentros de alta intensidad durante la temporada: dirigió los clásicos entre Racing e Independiente, el partido entre San Lorenzo y Huracán en agosto y la final de la Primera Nacional, donde el VAR tuvo incidencia y Gimnasia de Mendoza venció a Deportivo Madryn por penales para lograr el ascenso a la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia accedió a la final tras eliminar a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Cf3rdoba de Rosario, Tigre y a River por penales en semifinales. Argentinos Juniors llegó al mano a mano luego de superar a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanfas y Belgrano. La confirmación de la sede y el horario será oficial en las próximas horas, a pocos días de una final que marca un cambio histórico en la Copa Argentina al incorporar el VAR.