La Liga Profesional de Fútbol de la AFA programó la fecha 14 del Torneo Betano Clausura 2025.

Por recomendación de CONMEBOL y de las federaciones sudamericanas (en este caso, la AFA), los partidos por las competencias locales de aquellos conjuntos que estén involucrados en las etapas finales de los torneos continentales deberán programarse con la mayor cantidad de descanso posible para resguardar el estado físico de los futbolistas.

Por este motivo, los partidos de Banfield ante Lanús y de Central Córdoba contra Racing se disputarán el lunes 3 de noviembre.

Fecha 14

Viernes 31 de octubre:

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1 de noviembre:

14.45 Aldosivi – Independiente Rivadavia de Mendoza (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre:

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia de La Plata (Zona B)

Lunes 3 de noviembre:

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)