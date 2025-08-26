AFA dio a conocer el precio de las entradas para Argentina-Venezuela

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los precios de las entradas para el partido entre la Selección Argentina y Venezuela, que se jugará el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental, por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Argentina llega como líder con 35 puntos, mientras que Venezuela aparece en la séptima posición, que hoy daría acceso al repechaje.

El partido genera expectativas por la posibilidad del regreso de figuras importantes y por la buena campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La venta se abrirá primero en una preventa exclusiva para clientes de American Express el martes 26 de agosto desde las 17:00; la venta general al público comenzará el miércoles 27 a la misma hora. Los boletos se comercializarán por los canales habituales, y se espera una alta demanda por el interés de los hinchas y los recientes resultados de la Albiceleste.

El Monumental será el escenario del encuentro, que marca el regreso del seleccionado al país tras la última doble fecha internacional. Se recomienda a quienes planean asistir informarse sobre los precios y condiciones de compra con antelación y considerar alternativas de transporte y la llegada temprana al estadio para evitar demoras.

Precios de las entradas — Argentina vs. Venezuela

Popular — $90.000

Popular menor — $29.000

Sívori y Centenario alta — $158.000

Sívori y Centenario media — $320.000

San Martín y Belgrano alta — $260.000

San Martín y Belgrano baja — $450.000

San Martín y Belgrano media — $480.000