AFA dio la lista de la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial de Chile

Diego Placente hizo oficial la lista de 21 convocados de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile, que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. La nómina incluye siete futbolistas que actúan en el exterior: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica). Además, figura Maher Carrizo, la joven promesa de Vélez, que esperan poder liberar tras la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Como se preveía, quedaron fuera varias figuras que no fueron cedidas por sus clubes: Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund). Entre las situaciones más tensas aparece la citación de Ian Subiabre: River comunicó a Placente que no cederán al delantero si antes no firma la extensión de su contrato. Desde el club aseguran contar con la aprobación de la AFA y se espera que Claudio Tapia intervenga mañana para intentar destrabar el conflicto.

La selección, multicampeona con seis títulos mundiales en la categoría (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), integrará el Grupo D en Chile. En la fase inicial se medirá con Cuba, Australia e Italia; el debut será frente a Cuba el 28 de septiembre, seguirá con Australia el 1° de octubre y cerrará contra Italia el 4 de octubre. Los tres compromisos se disputarán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Por calendario, el plantel viajará a Chile el miércoles 23; en el caso de jugadores involucrados en competencias de clubes, como Carrizo, se aguarda la resolución de sus compromisos antes de sumarse a la concentración. El antecedente del Colo Barco en 2023, cuando Boca no renovó y terminó perdiéndose el Mundial, alimenta la tensión entre clubes y la AFA por las cesiones y renovaciones previas a la gira.