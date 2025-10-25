En vivo
Copa Argentina
Aflojó la lluvia: en marcha el segundo tiempo en Córdoba
En el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo de Marcelo Gallardo empata 0-0 con la Lepra mendocina.
Segunda parte - 88'
Independiente Rivadavia
0
-
0
River Plate
23:47
¡Inició el segundo tiempo!
La lluvia aflojó y permitió la reanudación tras más de 45 minutos de entretiempo.
23:21
El árbitro Andrés Gariano confirmó que se demora el inicio del segundo tiempo
El juez brindó su testimonio durante la transmisión de TyC Sports
22:45
