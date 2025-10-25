Torneo Clausura Gallardo mueve el tablero: sin Enzo Pérez ni Acuña, los convocados de River para visitar a Talleres El técnico decidió no arriesgar a dos de sus referentes, que no llegan al 100% desde lo físico. La prioridad está puesta en que ambos lleguen en óptimas condiciones a la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.