África sigue sumando clasificados al Mundial con la revelación de Cabo Verde
Ya son seis los países africanos clasificados al Mundial 2026, en una edición que otorgará nueve cupos directos para la CAF
Cabo Verde hizo historia al lograr su primera clasificación a un Mundial de la FIFA tras vencer por 3-0 a Suazilandia y confirmar el primer puesto del Grupo D en las Eliminatorias Africanas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026. El triunfo resultó suficiente para mantener la ventaja sobre Camerún, que necesitaba ganar y que los caboverdianos cedieran puntos para aspirar al primer lugar.
La selección isleña, integrada en su mayoría por futbolistas que actúan en clubes europeos y dirigida por Pedro Brito “Bubista”, consolidó una campaña sólida iniciada en 2000 y coronada ahora con el pase directo a la Copa del Mundo. En el camino dejó atrás a equipos con mayor tradición regional como Camerún, Libia y Angola mostrando crecimiento institucional y deportivo.
En otra llave, Ghana aseguró su boleto al imponerse 1-0 a Comoras en la décima jornada y consagrarse líder del Grupo I con 25 puntos, por delante de Madagascar. El equipo dirigido por Otto Addo disputará así su quinto Mundial, tras sus participaciones en 2006, 2010, 2014 y 2022.
Egipto completó la terna de clasificados al derrotar 3-0 a Yibutí en el Grupo A; Ibrahim Adel abrió el marcador y Mohamed Salah anotó dos veces, alcanzando los 20 goles en eliminatorias africanas y superando el histórico registro de Didier Drogba. La jornada reflejó la consolidación de selecciones históricas y el surgimiento de nuevas potencias en el continente.