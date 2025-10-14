África sigue sumando clasificados al Mundial con la revelación de Cabo Verde

Cabo Verde hizo historia al lograr su primera clasificación a un Mundial de la FIFA tras vencer por 3-0 a Suazilandia y confirmar el primer puesto del Grupo D en las Eliminatorias Africanas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026. El triunfo resultó suficiente para mantener la ventaja sobre Camerún, que necesitaba ganar y que los caboverdianos cedieran puntos para aspirar al primer lugar.

La selección isleña, integrada en su mayoría por futbolistas que actúan en clubes europeos y dirigida por Pedro Brito “Bubista”, consolidó una campaña sólida iniciada en 2000 y coronada ahora con el pase directo a la Copa del Mundo. En el camino dejó atrás a equipos con mayor tradición regional como Camerún, Libia y Angola mostrando crecimiento institucional y deportivo.

En otra llave, Ghana aseguró su boleto al imponerse 1-0 a Comoras en la décima jornada y consagrarse líder del Grupo I con 25 puntos, por delante de Madagascar. El equipo dirigido por Otto Addo disputará así su quinto Mundial, tras sus participaciones en 2006, 2010, 2014 y 2022.

Egipto completó la terna de clasificados al derrotar 3-0 a Yibutí en el Grupo A; Ibrahim Adel abrió el marcador y Mohamed Salah anotó dos veces, alcanzando los 20 goles en eliminatorias africanas y superando el histórico registro de Didier Drogba. La jornada reflejó la consolidación de selecciones históricas y el surgimiento de nuevas potencias en el continente.